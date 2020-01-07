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DOMINGOS MARTINS

"Brilho de Natal" atrai cerca de 150 mil pessoas em Domingos Martins

Número supera as expectativas; inicialmente, eram esperadas cerca de 120 mil pessoas

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 14:05

Publicado em 

07 jan 2020 às 14:05
Terminou nesta segunda-feira (06), Dia de Reis, a decoração do tradicional Brilho de Natal em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Desde o dia 29 de novembro, o 23º Brilho de Natal encantou aos moradores e turistas que por lá frequentaram o local. Segundo Dulciele Stein Suela, Secretária interina de Cultura e Turismo de Domingos Martins, cerca de 150 mil pessoas visitaram a cidade nos 40 dias de evento. Nesta edição toda a cidade foi decorada com inspiração em clássicos contos infantis. A Vila do Papai Noel encantou crianças e adultos com direito, por exemplo, a uma inédita pista de gelo. Confira as informações!
Entrevista - Patricia Vallim - Dulciele Stein Suela - 07-01-20
 

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