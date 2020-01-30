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ENTREVISTA

Brexit não deve trazer impactos à economia do ES, avalia economista

O que muda na economia após a saída do Reino Unido da União Européia em 1° de fevereiro?

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 20:03

Publicado em 

30 jan 2020 às 20:03
Reino Unido marca saída da União Europeia Crédito: Reprodução/Web
O Brexit - a saída oficial do Reino Unido da União Europeia - acontecerá à meia-noite da sexta-feira (31), exatos 1.317 dias após a decisão a população britânica expressar sua decisão de deixar o bloco. Mas a pergunta que paira é: o que mudará em 1º de fevereiro? As trocas diárias entre o Reino Unido e a União Europeia continuarão como antes, até o final de 2020. Durante esse período de transição de 11 meses, Londres e Bruxelas, sede da União Europeia, negociarão seu futuro relacionamento. No entanto, algumas mudanças práticas devem ocorrer de maneira imediata e também a longo prazo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o economista Vaner Corrêa, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), analisa que isso não deve trazer impacto direto para a economia capixaba.
"Essa saída já estava sendo planejada e não terá grandes efeitos no mercado. O Reino Unido reforça uma posição com essa saída, já que a permanência no bloco não trouxe ganhos que eram esperados", disse. Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Waner Correa - 30-01-20

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