Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Braspérola: fábrica de linho que já foi a maior do país vai à leilão no ES
Economia

Braspérola: fábrica de linho que já foi a maior do país vai à leilão no ES

Ouça entrevista com o administrador judicial da massa falida, Rogério Kejók Spitz

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:48
Braspérola
Braspérola Crédito: Divulgação/Colodete Leilões
A antiga fábrica Braspérola, localizada na BR 262, em Cariacica, irá à leilão. Referência nacional na produção de linho, a empresa teve a falência decretada há quase 20 anos, e os bens que compõem a massa falida serão leiloados. O valor inicial do lance foi estipulado em R$ 87,3 milhões. Os interessados já podem fazer lances, diretamente no site Colodete Leilões. Nesta quinta-feira (10), a CBN Vitória conversa com o administrador judicial da massa falida da Braspérola, Rogério Kejók Spitz, que vai explicar como vai funcionar o leilão.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rogerio Kejok Spitz - 10-08-23
Desde quando o edital foi lançado, no dia 18 de julho, já é possível realizar os lances. A primeira praça se encerra no dia 16 de agosto, às 14h. O valor inicial do lance é de R$87.373 milhões. Caso não haja licitantes, inicia-se a segunda praça a partir deste mesmo horário (14h do dia 16/08), com valor inicial de, no mínimo, 43,6 milhões. Além do terreno de 435.789 metros quadrados, também está sendo leiloado um apartamento um apart hotel de 92 metros quadrados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados