Braspérola: fábrica de linho que já foi a maior do país vai à leilão no ES

A antiga fábrica Braspérola, localizada na BR 262, em Cariacica, irá à leilão. Referência nacional na produção de linho, a empresa teve a falência decretada há quase 20 anos, e os bens que compõem a massa falida serão leiloados. O valor inicial do lance foi estipulado em R$ 87,3 milhões. Os interessados já podem fazer lances, diretamente no site Colodete Leilões. Nesta quinta-feira (10), a CBN Vitória conversa com o administrador judicial da massa falida da Braspérola, Rogério Kejók Spitz, que vai explicar como vai funcionar o leilão.

Desde quando o edital foi lançado, no dia 18 de julho, já é possível realizar os lances. A primeira praça se encerra no dia 16 de agosto, às 14h. O valor inicial do lance é de R$87.373 milhões. Caso não haja licitantes, inicia-se a segunda praça a partir deste mesmo horário (14h do dia 16/08), com valor inicial de, no mínimo, 43,6 milhões. Além do terreno de 435.789 metros quadrados, também está sendo leiloado um apartamento um apart hotel de 92 metros quadrados.