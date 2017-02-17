Brasília estuda preparar nova tabela do Imposto de Renda

Aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é uma ideia que vem sendo estudada pelo Governo Federal. Atualmente, está isento do IRPF quem recebe até R$ 1.903,98. Esse valor quadruplicaria e poderia chegar a R$ 8 mil. Mas, seria viável? Valcemiro Nossa, diretor da Fucape e doutor em Contabilidade, defende que o novo valor seria muito alto e que só a correção da tabela, que hoje está defasada em cerca de 80%, já seria o bastante para aliviar a carga tributária em cima população.