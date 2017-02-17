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ENTREVISTA

Brasília estuda preparar nova tabela do Imposto de Renda

A ideia, ainda inicial, seria aumentar a faixa de isenção para até R$ 8 mil

Publicado em 17 de Fevereiro de 2017 às 00:06

Publicado em 

17 fev 2017 às 00:06
Aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é uma ideia que vem sendo estudada pelo Governo Federal. Atualmente, está isento do IRPF quem recebe até R$ 1.903,98. Esse valor quadruplicaria e poderia chegar a R$ 8 mil. Mas, seria viável? Valcemiro Nossa, diretor da Fucape e doutor em Contabilidade, defende que o novo valor seria muito alto e que só a correção da tabela, que hoje está defasada em cerca de 80%, já seria o bastante para aliviar a carga tributária em cima população.
O valor para a isenção passaria para cerca de R$ 3.500. O fato é que essa ideia, se colocada em prática, liberaria parte da renda das famílias e, com isso, aumentaria o consumo, reacendendo a economia no país, avalia o especialista.
Entrevista - Patricia Vallim - Valcemiro Nossa - 16-02-17.mp3

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