Brasileiros terão que contribuir por 40 anos para receber aposentadoria integral

Os brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição. Adriane Bramante, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica que as pessoas que já estão aposentadas não serão afetadas pela reforma, porque estão com o benefício adquirido e que há, inclusive, um artigo constitucional que não permite a redução. Já para os que estão no mercado de trabalho, esta passará a ser a regra caso a reforma seja aprovada, por conta da transição do fator previdenciário.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Adriane Bramante - 26-03-19

A proposta de reforma da Previdência traz duas grandes mudanças no sistema de cálculo dos benefícios. A principal é a regra geral que definirá a renda de todos os aposentados e pensionistas do INSS: a base do valor dos benefícios será de 60% da média salarial do trabalhador que completar a carência de 20 anos de contribuição.

Nesse sistema, cada ano a mais contribuído acrescenta dois pontos percentuais da média salarial ao valor da aposentadoria. Ou seja, são necessários 40 anos para ter renda integral.