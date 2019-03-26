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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Brasileiros terão que contribuir por 40 anos para receber aposentadoria integral

Ouça as explicações da especialista Adriane Bramante, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário

Publicado em 26 de Março de 2019 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2019 às 11:38
Os brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição. Adriane Bramante, advogada e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica que as pessoas que já estão aposentadas não serão afetadas pela reforma, porque estão com o benefício adquirido e que há, inclusive, um artigo constitucional que não permite a redução. Já para os que estão no mercado de trabalho, esta passará a ser a regra caso a reforma seja aprovada, por conta da transição do fator previdenciário. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Adriane Bramante - 26-03-19
A proposta de reforma da Previdência traz duas grandes mudanças no sistema de cálculo dos benefícios. A principal é a regra geral que definirá a renda de todos os aposentados e pensionistas do INSS: a base do valor dos benefícios será de 60% da média salarial do trabalhador que completar a carência de 20 anos de contribuição.
Nesse sistema, cada ano a mais contribuído acrescenta dois pontos percentuais da média salarial ao valor da aposentadoria. Ou seja, são necessários 40 anos para ter renda integral.
A reforma também muda a média salarial, que passará a ser feita sobre 100% das contribuições. Hoje, as 20% menores são descartadas.
 

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