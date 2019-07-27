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ENTREVISTA

Brasileiros serão entrevistados sobre a situação de saúde

Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletarão dados sobre as condições de vida e de saúde da população brasileira

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 10:51

Publicado em 

27 jul 2019 às 10:51
A partir do mês de agosto, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estarão levantando dados sobre as condições de vida e de saúde da população brasileira. Trata-se da Pesquisa Nacional de Saúde, que vai ajudar o Ministério da Saúde com informações para o aperfeiçoamento e formulação de políticas públicas na área. Acompanhe à entrevista concedida pela diretora substituta de Doenças e Agravos não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Luciana Sardinha, sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Luciana Sardinha - 15.08s - 27-07-19

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