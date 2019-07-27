Brasileiros serão entrevistados sobre a situação de saúde

A partir do mês de agosto, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estarão levantando dados sobre as condições de vida e de saúde da população brasileira. Trata-se da Pesquisa Nacional de Saúde, que vai ajudar o Ministério da Saúde com informações para o aperfeiçoamento e formulação de políticas públicas na área. Acompanhe à entrevista concedida pela diretora substituta de Doenças e Agravos não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Luciana Sardinha, sobre o assunto. Confira!