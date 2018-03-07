Brasileiros que perderam a cidadania italiana

A cidade italiana de Ospedaletto Lodigiano, na Lombardia, anunciou o cancelamento de mais de mil cidadanias de brasileiros descendentes de italianos que, segundo a prefeitura, não atendiam os requisitos para a concessão do documento. De títulos envolvendo capixabas, segundo o Instituto Casa D´Itália, até o momento, foi identificada apenas uma pessoa.

Uma lista contendo 1.118 nomes foi divulgada no site da prefeitura no último dia 9 de fevereiro. Os processos cancelados foram abertos entre julho de 2015 e julho de 2017.

Segundo a Diretora de Relações Internacionais da Casa D'Itália, Rita Bertoluzzi, em entrevista à CBN Vitória, o esquema envolvia vantagens para agentes públicos atestarem a residência de brasileiros que não atendiam requisitos para obter a documentação. Residir na Itália é um dos requisitos fundamentais para que um brasileiro possa reconhecer a cidadania no país.