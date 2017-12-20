Brasileiros pretendem usar 13° salário para pagamento de dívidas

Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para o pagamento do 13º salário de 2017. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 83 milhões de brasileiros devem receber o 13º salário neste ano, o que irá injetar mais de R$ 200 bilhões na economia. Nesse cenário, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade realizou durante o mês de outubro de 2017, pesquisa junto a 1.045 consumidores de todas as classes sociais, cujo objetivo foi apurar como os mesmos devem utilizar os recursos recebidos do seu 13º salário que será pago nos dias 30 de novembro (1ª parcela) e 20 de dezembro (2ª parcela).

A pesquisa aponta que grande maioria das pessoas que irão receber o 13º diz que pretende usar o recurso para pagar dívidas que já possuem. Outros afirmam que vão usar o dinheiro para despesas de início de ano, compras ou investimentos.

Assim também como vem ocorrendo todos os anos, grande parte dos consumidores (94%) têm dívidas contraídas no cheque especial e no cartão de crédito e pretendem utilizar os recursos do 13º salário para regularizar as mesmas. O cartão de crédito é a linha de crédito com maior peso na composição das dívidas em aberto dos consumidores tendo atingido em 2017, 51% do total (crescimento de 6,25% sobre 2016) contra 43% do cheque especial (elevação de 4,88% sobre 2016).

Além disso, este ano, os produtos que mais vão atrair os recursos do 13º salário serão: roupas com 70%, celulares 61% e bens diversos com 59%. Nesta edição do CBN Cotidiano, Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), traz detalhes da pesquisa. Confira!