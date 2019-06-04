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CARGA TRIBUTÁRIA

Brasileiros estão entre os que mais pagam tributos no mundo

Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que o brasileiro tem que trabalhar 153 dias ao ano para pagar todos os impostos.

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 12:16

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 jun 2019 às 12:16
Um estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que o brasileiro tem que trabalhar 153 dias ao ano para pagar todos os impostos. Nesse ano, a marca foi alcançada no último domingo (02). Foram necessários mais de cinco meses de trabalho somente para pagar impostos, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, Letícia Mary Fernandes do Amaral, advogada tributarista e vice-presidente do Instituto. Ela destaca que os tributos recaem sobre os rendimentos, patrimônio e, principalmente, consumo.
Não somente o peso dos tributos sobre o trabalho cresceu, como os dias necessários para pagá-los estão aumentando. Em 1986 foram 82 dias. Em 1988, o menor número de dias, somente 73. Mas desde 2017 são 153 dias. Letícia enfatiza que diferentemente de países onde a carga tributária é também alta, no Brasil o o pagamento desses impostos não se reverte em melhorias à qualidade de vida do contribuinte. Dessa maneira, os brasileiros figuram entre os que mais pagam tributos no mundo e os que menos veem contrapartida de serviços públicos de qualidade. Confira!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Letícia Mary Fernandes do Amaral - 04-06-19

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