Brasileiros estão dormindo cada vez menos durante a semana

Milhares de brasileiros têm se queixado cada vez com problemas no sono. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Sono, com 6.472 entrevistados, entre os anos de 2018 e 2019, releva exatamente esta redução nas horas de dormir, principalmente em dias de semana.

Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (05), o médico especialista em Medicina do Sono Davi Sobral, coordenador Nacional da Semana do Sono, explica que dormir mal durante anos pode levar a problemas neurológicos degenerativos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Davi Sobral - 05-03-20

- Em 2019, a população adulta relatou dormir menos nos dias de semana, cerca de 6,4 horas/dia, se compararmos com o ano de 2018, em que a média foi de 6,6 horas;

- Em comparação com 2018, o número de pessoas que relataram ter problemas de sono em 2019 aumentou de 59,6% para 65,6%;

- As queixas reportadas com maiores frequências foram: acordar durante a noite (57,3% em 2018 e 50,1% em 2019), acordar sentindo-se cansado (52,7% em 2018 e 48,0% em 2019), dificuldade para iniciar o sono (44,6% tanto em 2018 quanto em 2019), roncar (38,6% em 2018 e 38,5% em 2019), acordar muito cedo (34,3% em 2018 e 35,3% em 2019), e sonolência excessiva diurna (34,4% em 2018 e 26,0% em 2019);

- Duração de sono necessária em cada faixa etária:

*O recém-nascido dorme em média 14 a 18 horas por dia, intercalando períodos acordado a cada 3 ou 4 horas. Este número de horas de sono é importante para o crescimento e desenvolvimento, principalmente neuronal.

*Dos 3 aos 5 anos de idade (chamados de idade pré-escolar) o número de horas de sono é de 13 a 15 horas com períodos de cochilos durante o dia.

*Dos 6 aos 12 anos (idade escolar), é de 9 a 11 horas por dia, não havendo mais a necessidade de cochilo diurno, sendo normal a persistência de um cochilo durante o dia para algumas crianças.

*A adolescência é caracterizada por uma situação especial e passageira de mudanças no padrão de sono, com a necessidade de sono de 8 a 10 horas. Nesta fase da vida existe um atraso de fase do sono, no qual o adolescente apresenta a tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso acontece devido a uma mudança natural no ritmo do sono, que pode promover desajuste com a prática dos horários escolares e outros compromissos sociais.

*Na vida adulta, a necessidade de sono da maioria da população varia de 7 a 9 horas, sendo a média de 8 horas.