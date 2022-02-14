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Global Entry

Brasileiros com visto poderão entrar nos EUA sem passar pela fila de imigração

O entrevistado é diretor do Escritório de Assuntos Internacionais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA, Abdias Ortiz

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

14 fev 2022 às 12:11
Nova York, nos Estados Unidos (EUA)
Nova York, nos Estados Unidos (EUA) Crédito: Pexels
O governo federal anunciou a inclusão do Brasil no "Global Entry" dos Estados Unidos. O programa permite liberação rápida no controle do passaporte, no momento da chegada, e agiliza a entrada no território norte-americano. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Escritório de Assuntos Internacionais da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA da Embaixada Americana no Brasil, Abdias Ortiz, explicou que quem possuir o Global Entry não vai precisar entrar na fila de imigração, mas ressaltou que o programa não substitui o visto. Para se inscrever, é necessário preencher um formulário, pagar uma taxa de US$ 100 - válida por cinco anos, e passar por entrevista. Ouça:
Entrevista - Patricia Vallim - Abdias Ortiz - 14-02-22.mp3

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