Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos treze anos

A obesidade volta a crescer no Brasil. É o que aponta a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde divulgada no final de julho. Houve aumento de 67,8% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, último ano base da pesquisa. Sobre esse cenário a gente conversa, agora, com Ana Paula Bortoletto, Nutricionista e coordenadora do programa de Alimentação Saudável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Ela alerta que os dados mostram que o País está muito aquém das metas estipuladas em acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). E dá dicas para uma alimentação saudável.