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ENTREVISTAS

Brasileiros atingem maior índice de obesidade nos últimos treze anos

A informação é baseada em pesquisa do Ministério da Saúde

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:21

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:21
A obesidade volta a crescer no Brasil. É o que aponta a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da Saúde divulgada no final de julho. Houve aumento de 67,8% nos últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018, último ano base da pesquisa. Sobre esse cenário a gente conversa, agora, com Ana Paula Bortoletto, Nutricionista e coordenadora do programa de Alimentação Saudável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Ela alerta que os dados mostram que o País está muito aquém das metas estipuladas em acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). E dá dicas para uma alimentação saudável.
Entrevista - Patricia Vallim - Ana Paula Bortoletto - 29-08-19

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