Brasileiro trabalhará 153 dias para pagar impostos em 2017

Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), até o último dia 02 de junho, os brasileiros teriam que trabalhar 153 dias do ano apenas para pagar impostos em 2017. Serão 5 meses e dois dias de trabalho cujos rendimentos serão destinados aos cofres públicos. A partir dos resultados do Projeto Lupa nas Compras Públicas, que monitora todas as compras realizadas pelos governos, o IBPT também estimou que a corrupção consumiu 29 dias de trabalho de cada um dos brasileiros em 2017. Confira na entrevista com o Coordenador do curso de Direito Tributário da Pós Graduação do CERS, Cursos Online, Eduardo Sabbag.