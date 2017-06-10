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Brasileiro trabalhará 153 dias para pagar impostos em 2017

O IBPT também estimou que a corrupção consumiu 29 dias de trabalho de cada um dos brasileiros em 2017

Publicado em 10 de Junho de 2017 às 14:00

Publicado em 

10 jun 2017 às 14:00
Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), até o último dia 02 de junho, os brasileiros teriam que trabalhar 153 dias do ano apenas para pagar impostos em 2017. Serão 5 meses e dois dias de trabalho cujos rendimentos serão destinados aos cofres públicos. A partir dos resultados do Projeto Lupa nas Compras Públicas, que monitora todas as compras realizadas pelos governos, o IBPT também estimou que a corrupção consumiu 29 dias de trabalho de cada um dos brasileiros em 2017. Confira na entrevista com o Coordenador do curso de Direito Tributário da Pós Graduação do CERS, Cursos Online, Eduardo Sabbag.
Entrevista - Eduardo Sabbag - 10-06-17.mp3

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