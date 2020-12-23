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COVID-19

Brasil vai iniciar estudo inédito com uso de células-tronco em idosos

O objetivo do tratamento é reduzir os processos inflamatórios exacerbados que podem surgir nas pessoas infectadas

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 12:14

Publicado em 

23 dez 2020 às 12:14
Um estudo clínico brasileiro sobre o novo coronavírus pretende utilizar células-tronco extraídas de polpas de dentes de leite de doadores em pacientes idosos em estágio moderado da inflamação, permitindo, assim, que uma pessoa infectada pela covid-19 enfrente a doença em melhores condições.
O objetivo do tratamento é reduzir os processos inflamatórios exacerbados que podem surgir nas pessoas infectadas. Para o desenvolvimento do ensaio, que terá duração aproximada de seis meses, a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem) iniciou uma aliança científica com R-Crio Criogenia, especialista em criopreservação. Em entrevista à CBN Vitória, Raul Canal, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem), traz mais detalhes sobre o assunto. Confira!
Segundo Raul, diferentemente de uma vacina, o tratamento com células-tronco não é pra combater o vírus, e sim para promover robustecer o organismo e, assim, mitigar o vírus através do trabalho do próprio organismo.
Entrevista - Patricia Vallim - Raul Canal - 23-12-20

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