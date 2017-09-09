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Saúde

Brasil tem quase 600 mil novos casos de câncer

Ouça a entrevista do oncologista Artur Malzyner, do Hospital Israelita Albert Einstein

Publicado em 09 de Setembro de 2017 às 11:23

Publicado em 

09 set 2017 às 11:23
De acordo com a última pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de 596 mil novos casos da doença no Brasil para o biênio de 2016/2017. Tanto para homens quanto para mulheres o câncer de pele é o de maior incidência com 29% de todos os casos.
Depois do câncer de pele, há diferença entre os locais de incidência em homens e mulheres. Nos homens, os tipos mais comuns são próstata, pulmão e colon-retal. Nas mulheres, os tipos com maior ocorrência são os de mama, colon-retal e colo de útero.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, neste sábado (9), oncologista Artur Malzyner, do Hospital Israelita Albert Einstein fala sobre diagnósticos, tratamentos e esclarece outras dúvidas.
Entrevista - Paulo Rogério - Artur Malzyner - 20.54s - 09-09-17

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