Brasil tem quase 600 mil novos casos de câncer

De acordo com a última pesquisa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), a estimativa é de 596 mil novos casos da doença no Brasil para o biênio de 2016/2017. Tanto para homens quanto para mulheres o câncer de pele é o de maior incidência com 29% de todos os casos.

Depois do câncer de pele, há diferença entre os locais de incidência em homens e mulheres. Nos homens, os tipos mais comuns são próstata, pulmão e colon-retal. Nas mulheres, os tipos com maior ocorrência são os de mama, colon-retal e colo de útero.

Em entrevista ao programa CBN Vitória, neste sábado (9), oncologista Artur Malzyner, do Hospital Israelita Albert Einstein fala sobre diagnósticos, tratamentos e esclarece outras dúvidas.