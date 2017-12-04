Brasil tem 904 mil à espera de cirurgia eletiva no SUS

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde (SUS) em diferentes estados e municípios do país. As cirurgias eletivas não são de urgência ou emergência. O estudo, feito pela primeira vez pelo conselho, divulgado nesta segunda-feira (4) mostra que do total pelo menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de dez anos e 83% dos pedidos entraram na fila a partir de 2016. Nesta edição do CBN Cotidiano, o subsecretário de Estado da Saúde, Fabiano Marily, traz mais detalhes do assunto e aponta o cenário no Espírito Santo. Confira!