Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Brasil tem 904 mil à espera de cirurgia eletiva no SUS

Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde (SUS) em diferentes estados e municípios do país

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 19:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 dez 2017 às 19:24
Levantamento do Conselho Federal de Medicina (CFM) aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde (SUS) em diferentes estados e municípios do país. As cirurgias eletivas não são de urgência ou emergência. O estudo, feito pela primeira vez pelo conselho, divulgado nesta segunda-feira (4) mostra que do total pelo menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de dez anos e 83% dos pedidos entraram na fila a partir de 2016. Nesta edição do CBN Cotidiano, o subsecretário de Estado da Saúde, Fabiano Marily, traz mais detalhes do assunto e aponta o cenário no Espírito Santo. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabiano Marilli - 04-12-17.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados