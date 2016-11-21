Brasil precisa de pelo menos seis reformas, afirma Gandra

O futuro tende a ser nada promissor para o Brasil, caso reformas estruturantes no modelo de gestão do país não sejam realizados. E são seis as reformas necessárias, avalia o escritor e renomado jurista Ives Gandra. Ele foi homenageado na 4ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, realizado nesta segunda-feira (21) no Centro de Convenções de Vitória.
As reformas citadas pelo especialista foram: na Previdência, Trabalhista, Tributária, Judiciária, Administrativa e Política. Para Gandra, há uma atual e profunda necessidade de reformular o Brasil, algo que só vai acontecer se essas reformas forem pautadas por determinada cautela, para que consigam ser aprovadas.
Entrevista - Fabio Botacin - Ives Gandra - 21-11-16.mp3
O evento
O fórum teve objetivo de fomentar a discussão de temas voltados à democracia e apontar alternativas viáveis para equacionar os problemas brasileiros, além de debater temas polêmicos e inovadores abordados por reconhecidos profissionais das mais diversas áreas. O evento foi realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.
Ouça as demais entrevistas do CBN Cotidiano
Diretor presidente do Insper, Marcos Lisboa:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Lisboa
Diretor do Instituto Mercado Popular, Carlos Goes:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Goes
Escritor Rodrigo Constantino, presidente do Instituto Liberal, professor Bruno Garschagem, mestre em Ciência Politica e autor do livro "Pare de Acreditar no Governo", e o diretor do Instituto de Inovação e Governança, Diogo Costa:
Arthur do Val, webativista, criador do canal "Mamãe Falei" e membro do Movimento Brasil Livre (MBL):
Empresário Hélio Beltrão, fundador e presidente do Instituto Mises Brasil, e o cientista político Adriano Gianturco, professor do IBMEC em Belo Horizonte (MG):
Entrevista - Fabio Botacin - Helio Beltrao e Adriano Gianturco