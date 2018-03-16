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TAXAÇÃO DOS EUA

Brasil poderá entrar no grupo de isentos de taxação para o aço

A expectativa é do Instituto Aço Brasil. Taxação norte-americana começa no próximo dia 23

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:05
A indústria siderúrgica brasileira está confiante que as negociações envolvendo os governos do Brasil e dos Estados Unidos poderão resultar na exclusão do nosso país da taxação do aço e do alumínio. A expectativa é do presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. 
Os Estados Unidos passarão a cobrar taxa, a partir de 23 de março: 25% a mais para o aço importado e 10% a mais para o alumínio. Dois países já foram atendidos com a exclusão da cobrança: México e Canadá. A expectativa é de que o Brasil avance e também entre neste grupo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marco Polo de Mello Lopes - 16-03-18
O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), Lucio Dalla Bernardina, diz que as empresas capixabas estão bastante apreensivas com a medida já que um terço do aço exportado do Brasil é para os Estados Unidos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Dalla Bernardina - 16-03-18

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