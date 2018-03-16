Brasil poderá entrar no grupo de isentos de taxação para o aço

A indústria siderúrgica brasileira está confiante que as negociações envolvendo os governos do Brasil e dos Estados Unidos poderão resultar na exclusão do nosso país da taxação do aço e do alumínio. A expectativa é do presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes.

Os Estados Unidos passarão a cobrar taxa, a partir de 23 de março: 25% a mais para o aço importado e 10% a mais para o alumínio. Dois países já foram atendidos com a exclusão da cobrança: México e Canadá. A expectativa é de que o Brasil avance e também entre neste grupo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Marco Polo de Mello Lopes - 16-03-18

O presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), Lucio Dalla Bernardina, diz que as empresas capixabas estão bastante apreensivas com a medida já que um terço do aço exportado do Brasil é para os Estados Unidos.