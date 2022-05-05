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Futuro

Brasil pode ter rotas aéreas para "carros voadores", prevê estudo

Ouça entrevista com o CEO da Eve, uma empresa da Embraer, André Stein

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mai 2022 às 12:01
Carro voador da Embraer
Carro voador da Embraer Crédito: Embraer/Divulgação
Novidades nos céus! Os chamados carros voadores (aeronaves de pouso e decolagem vertical, as eVTOLs, na sigla em inglês) podem transportar já em 2035 no Rio de Janeiro cerca de 4,5 milhões de pessoas por ano em mais de cem rotas áreas entre bairros. A informação é da Eve, uma empresa da Embraer, que publicou nesta semana, pela primeira vez no Brasil, o chamado "Conceito de Operações para o mercado futuro de Mobilidade Aérea Urbana". O objetivo da publicação é apontar o potencial do mercado e os desafios para desenvolver o novo segmento de transporte. Em entrevista à CBN Vitória, o CEO da Eve, André Stein, fala sobre o assunto!
Entrevista - Fernanda Queiroz -André Stein - 05-05-22
O documento prevê ainda que, em 2035, há potencial para o Rio ter em seu espaço aéreo 245 aeronaves. A previsão é que até lá, sejam 37 vertiportos (local para embarque e desembarque). Dois já foram escolhidos: o Aeroporto Internacional do Rio (Galeão) e o Centro Empresarial Henrique Simonsen, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Além do estudo para o mercado carioca, a empresa já concluiu análises semelhantes para Melbourne, na Austrália, e Londres, no Reino Unido. Estão sendo desenvolvidos estudos semelhantes em Miami e Japão. Em 2035, no mundo, a Eve prevê 23 mil eVTOLs em operação em todo o mundo, gerando receita global de US$ 32 bilhões. Ouça a conversa completa!

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