Brasil pode ter rotas aéreas para "carros voadores", prevê estudo

Novidades nos céus! Os chamados carros voadores (aeronaves de pouso e decolagem vertical, as eVTOLs, na sigla em inglês) podem transportar já em 2035 no Rio de Janeiro cerca de 4,5 milhões de pessoas por ano em mais de cem rotas áreas entre bairros. A informação é da Eve, uma empresa da Embraer, que publicou nesta semana, pela primeira vez no Brasil, o chamado "Conceito de Operações para o mercado futuro de Mobilidade Aérea Urbana". O objetivo da publicação é apontar o potencial do mercado e os desafios para desenvolver o novo segmento de transporte. Em entrevista à CBN Vitória, o CEO da Eve, André Stein, fala sobre o assunto!