Brasil perde R$ 8 bilhões com desperdício de água

Você sabia que de cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 67 litros chegam são e salvos? E que os outros 37% se perdem no caminho, junto com o dinheiro investido no saneamento básico? O prejuízo financeiro com as perdas de água em todo o Brasil atinge nada menos do que R$ 8 bilhões ao ano, segundo Edison Carlos, presidente da Ong Trata Brasil.