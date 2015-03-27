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CRISE HÍDRICA

Brasil perde R$ 8 bilhões com desperdício de água

Você sabia que de cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 67 litros chegam são e salvos? As informações são de Edison Carlos, presidente da Ong Trata Brasil

Publicado em 27 de Março de 2015 às 17:20

Publicado em 

27 mar 2015 às 17:20
Você sabia que de cada 100 litros de água coletados e tratados, em média, apenas 67 litros chegam são e salvos? E que os outros 37% se perdem no caminho, junto com o dinheiro investido no saneamento básico? O prejuízo financeiro com as perdas de água em todo o Brasil atinge nada menos do que R$ 8 bilhões ao ano, segundo Edison Carlos, presidente da Ong Trata Brasil.
O estudo foi feito com base nos dados mais recentes do Ministério das Cidades. A região Metropolitana da Grande Vitória também foi estudada e Cariacica é a cidade com maior desperdício, chegando a mais da metade do que sai para a distribuição sendo perdido ao longo do caminho.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Edson Carlos - 27-03-15

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