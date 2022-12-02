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Copa do Mundo

Brasil joga contra Camarões na última partida da 1ª fase da Copa do Mundo

Ouça os destaques com o comentarista esportivo Paulo Sergio

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 10:54

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 dez 2022 às 10:54
Copa do Mundo, Brasil
Copa do Mundo, Brasil Crédito: Pixabay
O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou a equipe que vai enfrentar Camarões nesta sexta-feira (02), às 16h (de Brasília), no estádio Lusail, na Copa do Mundo. Serão apenas reservas na equipe. A escalação treinada foi a seguinte: Ederson; Daniel Alves (capitão), Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Gabriel Martinelli, Antony e Gabriel Jesus. Basta um empate para o Brasil terminar em primeiro lugar no grupo e enfrentar o segundo do grupo H. Se confirmar a primeira colocação do Grupo G, o Brasil terá apenas o sábado e o domingo para recuperação e treinos antes de disputar as oitavas de final, na próxima segunda-feira. Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro e comentarista de esportes da TV Gazeta, Paulo Sérgio, analisa o que podemos esperar do jogo. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Sérgio - 02-12-22.mp3

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