Brasil instala comitê para eliminação da tuberculose e outras doenças

O governo federal instalou, no último mês, o Comitê Interministerial para Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente (Cieds). O grupo, de acordo com o Ministério da Saúde, tem como objetivo eliminar, até 2030, enfermidades como a própria tuberculose, a doença de Chagas e a malária, que acometem sobretudo populações mais vulneráveis socialmente. O Cieds tem como meta inicial a eliminação como problema de saúde pública oito doenças de determinação social, a eliminação da transmissão vertical de outras quatro e ainda alcançar as metas operacionais de controle de mais três doenças.