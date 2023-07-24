Brasil instala comitê para eliminação da tuberculose e outras doenças

O governo federal instalou, no último mês, o Comitê Interministerial para Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente (Cieds). O grupo, de acordo com o Ministério da Saúde, tem como objetivo eliminar, até 2030, enfermidades como a própria tuberculose, a doença de Chagas e a malária, que acometem sobretudo populações mais vulneráveis socialmente. O Cieds tem como meta inicial a eliminação como problema de saúde pública oito doenças de determinação social, a eliminação da transmissão vertical de outras quatro e ainda alcançar as metas operacionais de controle de mais três doenças.
Entre as doenças estão: Doença de Chagas; esquistossomose; filariose linfática (Elefantíase); geo-helmintíase; hepatites virais; HTLV; malária e oncocercose. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Departamento de HIV/aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Draurio Barreira, coordenador do Cieds, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Dr. Draurio Barreira - 24-07-23.mp3