Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Entenda o que leva à doença

O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina e uma média que supera os índices mundiais. Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde apontam que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão. No caso do Brasil, 5,8% da população nacional sofre de depressão. As mulheres são as principais afetadas. Em entrevista à CBN Vitória, médico psiquiatra Sérgio Vellozo Lucas explica que a depressão é a doença do mundo moderno, de uma sociedade que oscila entre a ansiedade e a frustração.