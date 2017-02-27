Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Entenda o que leva à doença

O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina e uma média que supera os índices mundiais. Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde apontam que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão. No caso do Brasil, 5,8% da população nacional sofre de depressão. As mulheres são as principais afetadas. Em entrevista à CBN Vitória, médico psiquiatra Sérgio Vellozo Lucas explica que a depressão é a doença do mundo moderno, de uma sociedade que oscila entre a ansiedade e a frustração.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Veloso Lucas
A depressão é a doença que mais contribui com a incapacidade no mundo, relata a OMS. Além da depressão, a entidade indica que, pelo mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade e uma vez mais, o Brasil lidera na América Latina, com 9,3% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. A taxa é três vezes superior à média mundial.