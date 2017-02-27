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SAÚDE

Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Entenda o que leva à doença

Acompanhe a entrevista com o médico psiquiatra Sérgio Vellozo Lucas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2017 às 11:05

Publicado em 

27 fev 2017 às 11:05
O Brasil tem a maior taxa de pessoas com depressão na América Latina e uma média que supera os índices mundiais. Dados publicados pela Organização Mundial da Saúde apontam que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem de depressão. No caso do Brasil, 5,8% da população nacional sofre de depressão. As mulheres são as principais afetadas. Em entrevista à CBN Vitória,  médico psiquiatra Sérgio Vellozo Lucas explica que a depressão é a doença do mundo moderno, de uma sociedade que oscila entre a ansiedade e a frustração. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Sergio Veloso Lucas
A depressão é a doença que mais contribui com a incapacidade no mundo, relata a OMS. Além da depressão, a entidade indica que, pelo mundo, 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade e uma vez mais, o Brasil lidera na América Latina, com 9,3% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. A taxa é três vezes superior à média mundial. 

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