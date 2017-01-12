Brasil deveria ter tributação diferenciada para material escolar ficar mais acessível, diz IBPT

O início do ano letivo é um período preocupante para os pais, principalmente quando eles recebem a lista do material escolar dos seus filhos. A educação deveria ter um retorno melhor, em relação à qualidade dos serviços públicos aos cidadãos, diante de tantos tributos pagos. Infelizmente, não é o que acontece. Além do que, é um dos itens que mais causam impacto no orçamento familiar. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike, explica que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tributam a educação.

"Os brasileiros poderiam ter uma melhor formação, se não fosse a alta carga tributária. O material escolar deveria ser menos tributado e muito mais acessível aos consumidores. Uma caneta, por exemplo, independente do seu material ou qualidade, tem o mesmo peso de impostos para todas. Poderia haver uma tributação diferenciada para tornar determinados produtos, mais acessíveis e pesar menos no bolso das família, principalmente nas que tem orçamento limitado". Ouça a entrevista completa:

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