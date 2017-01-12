Brasil deveria ter tributação diferenciada para material escolar ficar mais acessível, diz IBPT

O início do ano letivo é um período preocupante para os pais, principalmente quando eles recebem a lista do material escolar dos seus filhos. A educação deveria ter um retorno melhor, em relação à qualidade dos serviços públicos aos cidadãos, diante de tantos tributos pagos. Infelizmente, não é o que acontece. Além do que, é um dos itens que mais causam impacto no orçamento familiar. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike, explica que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tributam a educação.
"Os brasileiros poderiam ter uma melhor formação, se não fosse a alta carga tributária. O material escolar deveria ser menos tributado e muito mais acessível aos consumidores. Uma caneta, por exemplo, independente do seu material ou qualidade, tem o mesmo peso de impostos para todas. Poderia haver uma tributação diferenciada para tornar determinados produtos, mais acessíveis e pesar menos no bolso das família, principalmente nas que tem orçamento limitado". Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - João Eloi - 12-01-17.mp3
Para se ter ideia, alguns itens tem a carga tributária equivalente a quase metade do preço do produto, como a caneta, que tem 47,49% de impostos e a régua com 44,65%. O levantamento feito pelo IBPT considera a incidência tributária em outros itens da lista escolar, como por exemplo, a cola (42,71%), o estojo (40,33%), a lancheira, (39,74%), o fichário (39,38%), o papel sulfite (37,77%), a agenda (43,19%), e o caderno (34,99%), todos esses encargos são embutidos nos preços dos produtos apenas para pagar os tributos federais, estaduais e municipais.