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Não é uma língua!

Braille: sistema universal de leitura e escrita tátil; entenda como foi criado

Elizabeth Mutz Nascimento, coordenadora administrativa do Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, explica

Publicado em 15 de Janeiro de 2026 às 11:52

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2026 às 11:52
Braille
Braille: sistema de escrita e leitura Crédito: Pixabay
Os desafios na inclusão e na comunicação! No último dia 4 de janeiro foi recordado o Dia Mundial do Braille. Em todo o mundo, existem 1 bilhão de pessoas com impedimento visual para perto ou longe, uma vez que problemas na visão são bastante comuns. O braille é um sistema de escrita e leitura tátil para as pessoas cegas inventado pelo francês Louis Braille, ele mesmo cego aos três anos de idade devido a um acidente que causou a infecção dos dois olhos.
O sistema consta do arranjo de seis pontos em relevo, dispostos na vertical em duas colunas de três pontos cada, no que se convencionou chamar de "cela braille". A diferente disposição desses seis pontos permite a formação de 63 combinações ou símbolos para escrever textos em geral, anotações científicas, partituras musicais, além de escrita estenográfica.
O Dia Mundial foi declarado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em novembro de 2018. O objetivo é aumentar a conscientização da importância do sistema como meio de comunicação para que todas as pessoas que não enxergam ou com alguma dificuldade para enxergar tenham seus direitos humanos respeitados. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora administrativa do Instituto Luiz Braille do Espírito Santo, Elizabeth Mutz Nascimento, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Elizabeth Mutz - 15-01-26.mp3

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