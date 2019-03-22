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LEILÃO DE PORTOS

BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen adquirem área do Porto de Vitória

As empresas compõem o consórcio Navegantes, responsável por arrematar na manhã desta sexta-feira (22), uma área do Porto de Vitória, no valor de R$ 165 milhões

Publicado em 22 de Março de 2019 às 12:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2019 às 12:42
BR Distribuidora, Ipiranga e Raízen são as empresas que compõem o consórcio Navegantes, responsável por arrematar na manhã desta sexta-feira (22), uma área do Porto de Vitória, no valor de R$ 165 milhões. O local, situado no Cais de Capuaba, vai ser utilizado para a construção do Terminal de Granéis Líquidos, que vai movimentar produtos como diesel, gasolina, álcool e biodiesel.
O leilão aconteceu na sede B3 (antiga Bovespa), em São Paulo, com uma única proposta. O valor mínimo do lance era de R$ 1,00 e o critério de julgamento o de maior valor de outorga.
Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente da Codesa, Julio Castiglioni, explica que o terminal VIX30 é atualmente uma área sem estrutura física e que passará a receber investimentos. A concessão será válida por 25 anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Julio Castiglioni - 22-03-19

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