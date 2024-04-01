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Estradas

BR 262 terá novo traçado para viabilizar duplicação até Marechal Floriano

Ouça entrevista com o superintendente regional do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2024 às 11:33
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Inaugurado em 15 de dezembro de 2023, o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, passa por ajustes no trecho da ponte de concreto para atenuar as ondulações na pista. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente regional do DNIT-ES, Romeu Scheibe Neto, afirmou que, ao contrário do que se tem divulgado de forma equivocada nas redes sociais, a estrutura da ponte não corre risco e nem comprometimento. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou também que os serviços no Contorno do Mestre Álvaro devem continuar até o final de junho deste ano, quando encerra o contrato de construção. 
E diante de um cenário de condutores que trafegam em alta velocidade no Contorno do Mestre Álvaro, o superintendente do DNIT no ES, Romeu Scheibe Neto, adiantou também a estrada passará a contar com fiscalização de radares móveis, fixos e até drones. Os equipamentos de drones serão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Nesta mesma entrevista, Romeu Scheibe Neto, também falou sobre o projeto de duplicação da BR 262, Segundo ele, a nova proposta do DNIT é fazer um novo traçado para a rodovia e transformar futuramente o atual em uma rota turística. A ideia que segue avançando dentro do corpo técnico é de que construir uma nova estrada, pelo menos até Marechal Floriano, seria muito mais viável do que seguir com a tentativa de duplicação da atual. Ouça detalhes na entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 01-04-24

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