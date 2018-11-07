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BR-262 terá interdições para obras de duplicação neste mês

A rodovia ficará interditada às terças e quintas-feiras deste mês de novembro, no período entre as 11h e as 14h, no trecho que fica em Marechal Floriano, entre o km 49,38 e o Km 56,66

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:47
Por causa das detonações de rochas no trecho de duplicação da BR-262, a rodovia ficará interditada às terças e quintas-feiras deste mês de novembro, no período entre as 11h e as 14h. A primeira começou nesta terça (6). O trecho fica em Marechal Floriano, entre o km 49,38 e o Km 56,66. De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Espírito Santo (DNIT/ES), a duração prevista de interdição da via é de apenas 40 minutos. A medida é tomada para garantir a segurança e a integridade das equipes que trabalham no local e também dos motoristas que trafegam pela via. Renan Guzzo, coordenador de engenharia do DNIT/ES traz detalhes das interdições. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Renan Guzzo - 07-11-18.mp3

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