BR-262 terá interdições para obras de duplicação neste mês

Por causa das detonações de rochas no trecho de duplicação da BR-262, a rodovia ficará interditada às terças e quintas-feiras deste mês de novembro, no período entre as 11h e as 14h. A primeira começou nesta terça (6). O trecho fica em Marechal Floriano, entre o km 49,38 e o Km 56,66. De acordo com a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Espírito Santo (DNIT/ES), a duração prevista de interdição da via é de apenas 40 minutos. A medida é tomada para garantir a segurança e a integridade das equipes que trabalham no local e também dos motoristas que trafegam pela via. Renan Guzzo, coordenador de engenharia do DNIT/ES traz detalhes das interdições. Confira!