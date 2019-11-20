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CHUVAS NO ES

BR 262 pode voltar a ser interditada nesta quarta-feira no ES

Ouça entrevista concedida à rádio CBN Vitória pelo superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 nov 2019 às 12:02
Um trecho da BR 262 que apresenta fissuras na pista da esquerda em Domingos Martins pode ser interditado parcial ou totalmente nas próximas horas se o risco de deslizamento de terra aumentar. A informação é do superintendente do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, em entrevista à rádio CBN Vitória. O trecho é o KM 26, logo após Viana, na subida para Domingos Martins, na pista da esquerda de quem segue para Pedra Azul. 
De acordo com o Dnit, por conta de uma fissura na pista e a quantidade de chuva prevista para a região, a medida de interdição poderá ser adotada para evitar riscos aos motoristas que trafegam no trecho. Romeu  Scheibe Neto também alertou que deve ser decretada situação de emergência na BR 262 para que as obras de recuperação, num trecho de 15 km onde já foram registrados 42 deslizamentos de terra nos últimos dias, ocorram de forma emergencial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Romeu Scheibe Neto - 20-11-19

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