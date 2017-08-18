Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • BR 262 passa por um novo estudo de viabilidade para concessão à iniciativa privada
CONCESSÕES

BR 262 passa por um novo estudo de viabilidade para concessão à iniciativa privada

Segundo o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Tarcísio Gomes de Freitas, há investidores estrangeiros interessados em diferentes modelos de concessão no país

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 ago 2017 às 11:23
Além da possibilidade de concessão do Aeroporto de Vitória para a iniciativa privada, o governo federal também trabalha com um novo estudo de viabilidade para a BR 262, com leilões de óleo e gás para o pré-sal e pós-sal em campos localizados no Espírito Santo e com os desdobramentos da concessão da BR 101. Segundo o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Tarcísio Gomes de Freitas, há investidores estrangeiros interessados em diferentes modelos de concessão no país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tarcísio Gomes de Freitas - 18-08-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem morre durante reparo de carro em Anchieta
Homem morre esmagado durante manutenção de carro em Anchieta
Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados