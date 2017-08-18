BR 262 passa por um novo estudo de viabilidade para concessão à iniciativa privada

Além da possibilidade de concessão do Aeroporto de Vitória para a iniciativa privada, o governo federal também trabalha com um novo estudo de viabilidade para a BR 262, com leilões de óleo e gás para o pré-sal e pós-sal em campos localizados no Espírito Santo e com os desdobramentos da concessão da BR 101. Segundo o secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Tarcísio Gomes de Freitas, há investidores estrangeiros interessados em diferentes modelos de concessão no país.