BR 262 entra na lista de concessões para 2025 com sistema 'free flow'

O governo federal pretende conceder rodovias ao setor privado com contratos mais "tecnológicos" até dezembro de 2025 – um modelo que tem sido chamado de "inteligente". Entre as rodovias está a BR 262, no trecho que corta o Espírito Santo. A informação é do o secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. Para atrair os investidores, o governo quer facilitar essas concessões, reduzindo alguns investimentos e substituindo por soluções tecnológicas, como a implementação do sistema free flow, método de cobrança eletrônica de pedágios que não exige a parada do veículo em praças de pedágio. Em entrevista à CBN Vitória, George Santoro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!