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Estradas

BR 262 entra na lista de concessões para 2025 com sistema 'free flow'

Ouça entrevista com o secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 11:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 nov 2024 às 11:52
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana
Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira
O governo federal pretende conceder rodovias ao setor privado com contratos mais "tecnológicos" até dezembro de 2025 – um modelo que tem sido chamado de "inteligente". Entre as rodovias está a BR 262, no trecho que corta o Espírito Santo. A informação é do o secretário Executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro. Para atrair os investidores, o governo quer facilitar essas concessões, reduzindo alguns investimentos e substituindo por soluções tecnológicas, como a implementação do sistema free flow, método de cobrança eletrônica de pedágios que não exige a parada do veículo em praças de pedágio. Em entrevista à CBN Vitória, George Santoro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - George Santoro - 13-11-24.mp3

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