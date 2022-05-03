BR-262 em Venda Nova será totalmente interditada na tarde desta terça (03)

Crédito: Fernando Madeira

A BR 262, na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, será interditada nesta terça-feira (3). O fechamento total da pista está previsto para às 15h. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil do município, Gleidson Ferreira, explica que a interrupção do tráfego da rodovia será necessário para a realização da uma análise de risco geológico. O objetivo é gerar um relatório completo para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança da região.

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Segundo Ferreira, a região onde a análise será feita é de difícil acesso e formada por blocos de rochas, árvores, além de sofrer processos erosivos. O resultado da ação, além de gerar o relatório, também vai permitir que as autoridades façam o corte e a poda de árvores com segurança. "Nós entendemos também que a região tem certa fragmentação que pode causar deslizamento de terra. Principalmente neste ano, que o acumulado de chuva é de 429 milímetros, sendo que a média histórica é de 130 milímetros, é preciso atualizar o estudo para avaliar o aumento do risco da área", explica o coordenador. A última análise de risco da área foi feita em 2016.