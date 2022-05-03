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BR-262 em Venda Nova será totalmente interditada na tarde desta terça (03)

A interrupção do tráfego da rodovia será necessário para a realização da uma análise de risco geológico

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mai 2022 às 11:39
Movimento de caminhões na BR 262, em Viana
Crédito: Fernando Madeira
A BR 262, na altura do viaduto, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana do Espírito Santo, será interditada nesta terça-feira (3). O fechamento total da pista está previsto para às 15h. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil do município, Gleidson Ferreira, explica que a interrupção do tráfego da rodovia será necessário para a realização da uma análise de risco geológico. O objetivo é gerar um relatório completo para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tomar as medidas cabíveis para garantir a segurança da região. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gleidson Ferreira - 03-05-22.mp3
Segundo Ferreira, a região onde a análise será feita é de difícil acesso e formada por blocos de rochas, árvores, além de sofrer processos erosivos. O resultado da ação, além de gerar o relatório, também vai permitir que as autoridades façam o corte e a poda de árvores com segurança. "Nós entendemos também que a região tem certa fragmentação que pode causar deslizamento de terra. Principalmente neste ano, que o acumulado de chuva é de 429 milímetros, sendo que a média histórica é de 130 milímetros, é preciso atualizar o estudo para avaliar o aumento do risco da área", explica o coordenador. A última análise de risco da área foi feita em 2016.
A Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES) e o Corpo de Bombeiros irão atuar juntamente com a Defesa Civil. Por conta de a área ser perigosa, um drone fará registros de imagens para ser usado para a análise de risco geológico. O trânsito será interditado totalmente e depois liberado em pare e siga. O tempo de trabalho não foi estipulado.

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