BR-262 em Cariacica vai virar avenida e pistas centrais serão ampliadas

Na última semana a diretoria colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou a municipalização do KM 1,3 ao KM 7,1 da BR-262, que compreende o acesso à Ponte Governador Gerson Camata (Segunda Ponte) e o viaduto da Ceasa, em Cariacica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, explicou que o trecho vai virar uma avenida, que terá as pistas centrais ampliadas e ganhará ciclovia e pista para caminhadas. Ouça:
Entrevista Patricia Vallim - Weverton Moraes - 01-02-22