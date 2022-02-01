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Municipalização

BR-262 em Cariacica vai virar avenida e pistas centrais serão ampliadas

O entrevistado é o secretário municipal de Obras,Weverton Moraes

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 16:33

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 fev 2022 às 16:33
BR-262 em Cariacica
BR-262 em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Na última semana a diretoria colegiada do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aprovou a municipalização do KM 1,3 ao KM 7,1 da BR-262, que compreende o acesso à Ponte Governador Gerson Camata (Segunda Ponte) e o viaduto da Ceasa, em Cariacica. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Obras, Weverton Moraes, explicou que o trecho vai virar uma avenida, que terá as pistas centrais ampliadas e ganhará ciclovia e pista para caminhadas. Ouça:
Entrevista Patricia Vallim - Weverton Moraes - 01-02-22

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