BR 262: concessão prevê três praças de pedágio no trecho que corta o ES

Km 22 da BR 262, entrada de Formate, em Viana Crédito: Fernando Madeira

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) o edital de concessão da BR-381/262/MG/ES. O trecho da BR 262 no ES está entre a divisa com Minas Gerais até o entroncamento com a BR-101/ES (Viana/ES). O leilão está marcado para ocorrer no dia 25/11, às 14h, na B3, em São Paulo (SP). O contrato terá duração de 30 anos, prorrogável por mais 5 anos, como explica em entrevista exclusiva à CBN Vitória, o Diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale.

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A licitação será realizada na modalidade de concorrência (leilão), com participação internacional, a partir do novo critério de modelo híbrido, devendo a proponente apresentar o valor da tarifa básica de pedágio (deságio limitado a 15,57%) e maior outorga como critério de desempate, o qual poderá ser alterado em razão da realização da etapa de lances, se houver.

O valor da tarifa de pedágio ofertada deverá observar o patamar máximo de R$ 0,12477/km para trechos homogêneos de pista simples e R$ 0,17468/km para trechos homogêneos de pista dupla, na data-base de abril de 2019.

Outra mudança será o desconto de usuário frequente, que tem como objetivo minimizar as tarifas para os usuários que realizarem deslocamentos localizados entre municípios próximos. O edital também vai prever o desconto básico de tarifa de 5% para usuários que selecionarem pelo pagamento automático identificado pelo TAG eletrônico acoplado ao veículo.