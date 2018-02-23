BR 259 será liberada para veículos leves em 5 de março

A BR 259 será liberada em meia pista para o trânsito em pare e siga e somente para veículos leves no próximo dia 5. A expectativa é do superintendente do Dnit no Espírito Santo, André Martinez. O trecho que será liberado é o do km 79 onde há duas semanas ocorreu o deslizamento de uma pedra de 150 toneladas.