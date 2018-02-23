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RODOVIAS FEDERAIS

BR 259 será liberada para veículos leves em 5 de março

Apenas uma pista vai funcionar em pare e siga até liberação total

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2018 às 11:26
A BR 259 será liberada em meia pista para o trânsito em pare e siga e somente para veículos leves no próximo dia 5. A expectativa é do superintendente do Dnit no Espírito Santo, André Martinez. O trecho que será liberado é o do km 79 onde há duas semanas ocorreu o deslizamento de uma pedra de 150 toneladas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Luis Albernaz Martinez - 23-02-18
André Martinez também falou, em entrevista à CBN Vitória, sobre a situação da BR 262. Do trecho de 7,5 Km de duplicação cujas obras devem começar em abril próximo.

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