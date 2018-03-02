BR-259 será aberta nesta sexta (2) para veículos leves, em meia pista

Após o inicio das explosões para retirarem as pedras que rolaram e interditaram a rodovia BR 259, no distrito de Itapina, em Colatina, o DNIT anunciou que será liberado nesta sexta-feira (02), as 18h, meia pista apenas para o trânsito de carros pequenos, em sistema de pare e siga. Em entrevista para o programa CBN Cotidiano, o coordenador de engenharia do Dnit, Renan Guzzo, afirmou que o tráfego para caminhões e outros veículos pesados poderá ser liberado a partir do dia 15 de março. Confira!