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ENTREVISTAS

BR-259 será aberta nesta sexta (2) para veículos leves, em meia pista

Publicado em 02 de Março de 2018 às 17:51

Publicado em 

02 mar 2018 às 17:51
Após o inicio das explosões para retirarem as pedras que rolaram e interditaram a rodovia BR 259, no distrito de Itapina, em Colatina, o DNIT anunciou que será liberado nesta sexta-feira (02), as 18h, meia pista apenas para o trânsito de carros pequenos, em sistema de pare e siga. Em entrevista para o programa CBN Cotidiano, o coordenador de engenharia do Dnit, Renan Guzzo, afirmou que o tráfego para caminhões e outros veículos pesados poderá ser liberado a partir do dia 15 de março. Confira!
Entrevista - John Gomes - Renan Guzzo - 02-03-18.mp3

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