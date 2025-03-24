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BR-101 vai a leilão em junho; saiba como vai funcionar o processo

Ouça entrevista com a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse

Publicado em 24 de Março de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 mar 2025 às 11:15
Trecho da BR 101 no ES: entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes
Trecho da BR 101 no ES Crédito: Eco101/Divulgação
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definiu, na última semana, a data para o leilão do novo contrato da BR 101 no Espírito Santo: 26 de junho. Em reunião da Diretoria Extraordinária, a ANTT realizou a abertura do processo competitivo para definir o controle da concessão dos 478,7 quilômetros da rodovia, atualmente controlados pelo Grupo EcoRodovias. O leilão faz parte da Política de Otimizações do Ministério dos Transportes, iniciativa voltada à modernização de contratos já existentes, ajustando-os às novas necessidades das rodovias e dos cidadãos.
Segundo informações do Ministério dos Transportes, o novo processo competitivo permitirá que empresas interessadas disputem a concessão, incluindo a atual operadora. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Viviane Esse - 24-03-25.mp3

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