BR-101 vai a leilão em junho; saiba como vai funcionar o processo

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definiu, na última semana, a data para o leilão do novo contrato da BR 101 no Espírito Santo: 26 de junho. Em reunião da Diretoria Extraordinária, a ANTT realizou a abertura do processo competitivo para definir o controle da concessão dos 478,7 quilômetros da rodovia, atualmente controlados pelo Grupo EcoRodovias. O leilão faz parte da Política de Otimizações do Ministério dos Transportes, iniciativa voltada à modernização de contratos já existentes, ajustando-os às novas necessidades das rodovias e dos cidadãos.