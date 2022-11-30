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BR 101 tem novos trechos de interdição e desvios no Norte do ES

Ouça as orientações do Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2022 às 12:14
BR-101
BR-101 Crédito: Divulgação PRF-ES
Começaram as obras no trecho da BR 101 em que uma cratera foi aberta no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), no Norte do Espírito Santo, interditando totalmente a rodovia. O rompimento da via por conta da chuva ocorreu na manhã de terça-feira (29) e, nesta quarta (30), as máquinas já iniciaram os trabalhos no local. No entanto, surgiram outros pontos de interdição parcial e desvios, conforme explica o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Felipe Sant'anna - 30-11-22.mp3
?km 134 Linhares (queda de barreira) - desvio
?km 146, Linhares (queda de barreira) - interdição lateral sul
?km 170, Aracruz (erosão na pista) - interdição total
?km 171,3, Aracruz (erosão na pista) - desvio

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