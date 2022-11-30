BR 101 tem novos trechos de interdição e desvios no Norte do ES

Começaram as obras no trecho da BR 101 em que uma cratera foi aberta no km 170, em Aracruz (no limite com Linhares), no Norte do Espírito Santo, interditando totalmente a rodovia. O rompimento da via por conta da chuva ocorreu na manhã de terça-feira (29) e, nesta quarta (30), as máquinas já iniciaram os trabalhos no local. No entanto, surgiram outros pontos de interdição parcial e desvios, conforme explica o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Sant'anna.