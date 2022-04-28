BR-101: previsão de cinco anos para entrega das obras do trecho Norte

BR 101, próximo a Laranjeiras (Serra) Crédito: Luciney Araújo

A duplicação da BR-101 na Região Norte do Espírito Santo vai começar a ser feita a partir do trecho entre a Serra, no entroncamento do Contorno do Mestre Álvaro, até João Neiva, no acesso à BR 259. As obras devem começar somente próximo ao final deste ano ou início do ano que vem, já que algumas licenças ainda precisam ser liberadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). É o que explica Júlio Amorim, diretor-superintendente da Eco101, concessionária que administra a via e responsável pelas obras, em entrevista à CBN Vitória. As obras efetivamente só devem ser entregues num prazo de até cinco anos, caso não ocorra nenhum atraso.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Júlio Amorim - 28-04-22

Desde o dia 17 deste mês, a Eco101, concessionária que administra a via e responsável pelas obras, entregou o pedido de Licença de Instalação ao Ibama, que tem até 120 dias para fazer a análise. Segundo a ANTT, “no que diz respeito às questões ambientais, a concessionária estará autorizada a iniciar as obras a partir da obtenção da LI e da Autorização de Supressão de Vegetação (ASV)” para o trecho. Para o desmate da área a ser duplicada (ASV) e a retirada dos animais (manejo da fauna) são estimados pelo menos 90 dias. Com isto, somando os tempos, no trecho entre Serra e João Neiva, cerca de 40 quilômetros,

Outra novidade em relação ao trecho Norte, é a aprovação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de uma proposta que compreende dois contornos aos centos urbanos urbanos de Fundão e Ibiraçu, ajudando a desafogar o trânsito das duas cidades. No caso de Fundão, a proposta aprovada prevê a construção de um desvio de 7,3 quilômetros a Leste do centro urbano, entre os KMs 227 e 231,9. Já em Ibiraçu, o contorno terá 3,1 quilômetros e será construído a Oeste do centro urbano, entre os KMs 212 e 215.

Já uma dificuldade na duplicação do Trecho Norte da BR-101, em uma segunda etapa de obras, envolve um trecho de 25 quilômetros da rodovia que teve a duplicação vetada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e também pelo Ibama. Isso porque as obras teriam que ser realizadas na região que corta a Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama. Assim, além do Contorno de Linhares, também estão em discussão as alternativas que envolvem a Rebio.

TRECHO SUL

No caso da ampliação do trecho Sul, um conjunto de obras está planejado para o ano de 2022, segundo a Eco101. Além da construção de vias marginais em Viana, e obras no Contorno de Vitória, serão realizadas mais etapas de ampliação da rodovia no trecho Sul do Estado entre as cidades de Guarapari e Anchieta. Na sequência terá a duplicação em outros trechos da via que corta as cidades de Rio Novo do Sul, Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivacqua, Presidente Kennedy e Mimoso do Sul. Mas ainda não há definição de quando estas etapas serão iniciadas.