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Novo leilão

BR 101: parada para descanso de caminhoneiro e gratuidade a  motociclistas

Ouça entrevista com a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse

Publicado em 13 de Junho de 2025 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jun 2025 às 11:09
Trecho da BR 101 no ES: entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, queda de 26% no número de vítimas envolvidas em acidentes
Trecho da BR 101 no ES Crédito: Eco101/Divulgação
Um novo contrato de concessão da BR 101 no Espírito Santo, modernizado e aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), irá a leilão no próximo dia 26 de junho, na B3, em São Paulo. Os investimentos previstos são de mais de R$ 7 bilhões em infraestrutura, com previsão de duplicação de 173 quilômetros e outros 42 Km de faixas adicionais. O trecho foi concedido à Ecovias 101, do grupo Ecorodovias, em 2012, mas o contrato atual estava com o desempenho abaixo do esperado. O novo processo competitivo permitirá que empresas interessadas disputem a concessão, incluindo a atual operadora. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, falou sobre o assunto. Há expectativa de disputa com investidores inclusive de outros países. Entre as novidades estão a construção de duas paradas para descanso de caminhoneiros e gratuidade no pedágio para motociclistas. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Viviane Esse -13-06-25.mp3

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