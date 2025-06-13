BR 101: parada para descanso de caminhoneiro e gratuidade a  motociclistas

Um novo contrato de concessão da BR 101 no Espírito Santo, modernizado e aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), irá a leilão no próximo dia 26 de junho, na B3, em São Paulo. Os investimentos previstos são de mais de R$ 7 bilhões em infraestrutura, com previsão de duplicação de 173 quilômetros e outros 42 Km de faixas adicionais. O trecho foi concedido à Ecovias 101, do grupo Ecorodovias, em 2012, mas o contrato atual estava com o desempenho abaixo do esperado. O novo processo competitivo permitirá que empresas interessadas disputem a concessão, incluindo a atual operadora. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária Nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, falou sobre o assunto. Há expectativa de disputa com investidores inclusive de outros países. Entre as novidades estão a construção de duas paradas para descanso de caminhoneiros e gratuidade no pedágio para motociclistas. Ouça a conversa completa!