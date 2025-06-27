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BR 101: o que muda após Ecovias se manter na concessão

Ouça entrevista com o diretor-superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim Junior

Publicado em 27 de Junho de 2025 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 jun 2025 às 11:50
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
O leilão na B3, Bolsa de Valores de São Paulo, nesta quinta-feira (26), marcou o final do processo de repactuação de contrato da BR 101 no Espírito Santo. Única interessada, a Ecovias 101 permanece à frente das obras de duplicação da BR 101, agora sob regras de um novo acordo. A assinatura do termo aditivo está prevista para agosto próximo. 
No novo contrato, estão previstas a duplicação de 172 quilômetros, a realização de 41 quilômetros de faixas adicionais e de 51 quilômetros de contornos, a construção de 35 quilômetros de rodovias marginais e a instalação de 40 passarelas para travessia de pedestres e dois pontos para parada e descanso de motoristas. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim Junior, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Amorim Junior -27-06-25.mp3

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