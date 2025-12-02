BR-101 na Serra terá trecho municipalizado; prefeito explica!

BR 101 na Serra Crédito: Edson Reis/Prefeitura da Serra

Após a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, anunciar que vai assumir a gestão do Contorno do Mestre Álvaro, o trecho urbano da rodovia – do km 247,8 ao km 278,3 – que passa por bairros movimentados da Serra, será municipalizado este mês. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) à reportagem de A Gazeta.

Desde o início da construção do contorno, a Prefeitura da Serra tinha a expectativa de que o fluxo pesado de veículos saísse da parte urbana da cidade e passasse para a nova via. A municipalização da BR 101 e sua reformulação já era estudada desde a gestão do ex-prefeito Sergio Vidigal (PDT) e foi assumida pelo seu sucessor, Weverson Meireles (PDT).

Entre os planos do município, está a transformação da rodovia em uma espécie de "Avenida Paulista", com ciclovias, baias para ônibus, retirada de semáforos e urbanização para circulação dos moradores. Além disso, há o interesse de liberar a construção de conjuntos habitacionais e prédios mais altos ao longo do trecho urbano, em um processo de verticalização.

A prefeitura, em parceria com o governo do Espírito Santo, também trabalha no projeto de reformulação da primeira etapa da via, que compreende a região entre Carapina e Jardim Limoeiro. Está prevista a construção de um mergulhão no encontro da BR 101 entre a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida dos Metalúrgicos — por onde o fluxo de caminhões em direção à ArcelorMittal é alto. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Weverson Meireles, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!