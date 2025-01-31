BR 101 ES: leilão em maio e início das obras entre junho e julho

O governo federal pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025, para concessão ao setor privado. O plano inclui a BR 101, que corta o Espírito Santo. Seguindo o calendário apresentado nesta semana pelo Ministério dos Transportes, o leilão de concessão da BR-101, no trecho que corta o Espírito Santo, será no final de maio, marcado pra o dia 25. Logo após o leilão na B3, as obras já podem ser iniciadas entre os meses de junho e julho. A informação é da secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (31). As obras incluem duplicações, novas faixas adicionais, passarelas para pedestres, contornos urbanos e melhorias no atendimento ao usuário. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Viviane Esse, - 31-01-25.mp3