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BR 101 ES: leilão em maio e início das obras entre junho e julho

A secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, fala sobre o assunto

Publicado em 31 de Janeiro de 2025 às 12:16

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

31 jan 2025 às 12:16
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama
BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini
O governo federal pretende realizar 15 leilões de rodovias em 2025, para concessão ao setor privado. O plano inclui a BR 101, que corta o Espírito Santo. Seguindo o calendário apresentado nesta semana pelo Ministério dos Transportes, o leilão de concessão da BR-101, no trecho que corta o Espírito Santo, será no final de maio, marcado pra o dia 25. Logo após o leilão na B3, as obras já podem ser iniciadas entre os meses de junho e julho. A informação é da secretária Nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (31). As obras incluem duplicações, novas faixas adicionais, passarelas para pedestres, contornos urbanos e melhorias no atendimento ao usuário. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Viviane Esse, - 31-01-25.mp3

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