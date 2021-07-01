BR 101: entenda o impasse que envolve a duplicação do trecho norte no ES

BR 101 corta a Reserva Biológica de Sooretama Crédito: Vitor Jubini

Desde 2013, quando a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assinou o contrato com a concessionária Eco101, a duplicação dos 461 quilômetros da BR-101, no Espírito Santo, vem sendo aguardada. As obras caminham no trecho Sul, em Guarapari, com novos projetos a partir de Anchieta. Já no trecho Norte ainda há um impasse que envolve a área da Reserva Biológica de Sooretama (Rebio), onde não há autorização para as obras de ampliação da via, um trecho de aproximadamente 25 quilômetros.

Em maio deste ano o Ministério Público Federal enviou uma recomendação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que a autarquia explicasse a demora na análise do pedido de concessão da Licença Ambiental, referente à duplicação de parte do trecho Norte da BR-101. À época, o Ministério Público Federal destacou que "até o momento, já são mais de seis anos de trâmite da solicitação da licença ambiental. Para o MPF, isso é uma 'afronta aos regramentos que asseguram a celeridade de sua tramitação e duração razoável. Em entrevista nesta quinta-feira (01) à CBN Vitória, o procurador do MPF, André Pimentel, ressalta que paralisar as obras do trecho norte traz grave prejuízo ao usuário da via, principalmente em virtude do alto índice de acidentes com mortes no trecho não duplicado.

Pimentel frisa que, ainda que existam dificuldades, fora a área da Reserva Biológica de Sooretama, trata-se de área de uma Rodovia Federal que tem o mesmo traçado há décadas (desde 1950), “razão pela qual causa espanto a demora e a solicitação de mais estudos”. O procurador complementa que “mais grave do que desconsiderar os referidos aspectos é adotar postura que trata a licença em questão como de interesse exclusivo do empreendedor não sopesando as graves consequências que o impedimento administrativo-ambiental representa para os usuários da rodovia. Não é exagero registrar que a ausência de duplicação de trechos produz, diariamente, mortes que seriam evitáveis”, detalha.

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O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) informa que a concessionária apresentou no dia 30/04/2021 as complementações e esclarecimentos requeridos pelo Ibama após análise técnica do EIA-RIMA do empreendimento BR-101/ES, trecho norte. Agora procederá a análise dessas complementações e esclarecimentos para avaliar a viabilidade do empreendimento. A conclusão da análise está prevista para meados de julho/2021.

A Eco101 informa que foram entregues trechos duplicados em Anchieta (2,5 quilômetros), Ibiraçu (4,5 quilômetros), João Neiva (2,5 quilômetros), Contorno de Iconha (7,8 quilômetros) e 25,7 quilômetros entre Viana e Guarapari. Estão em andamento obras nos demais 4,3 quilômetros deste último trecho (totalizando 30 quilômetros neste segmento), que estão em fase final de conclusão. Dando sequência à duplicação do trecho sul, em 2020 a concessionária iniciou as obras em mais 22 quilômetros da rodovia, entre os municípios de Guarapari e Anchieta. A previsão de entrega é 2022. As duplicações continuarão no sentido Sul, a partir do km 357,7.

Com relação à duplicação do trecho Norte da rodovia BR-101/ES/BA, o processo de Licenciamento Ambiental foi iniciado em 2013 junto ao Ibama. No último mês de setembro, o Ibama solicitou complementação dos estudos ambientais por parte da Concessionária, referente aos contornos de Ibiraçu, Fundão e Linhares, além de novas alternativas para a REBio Sooretama e sua Zona de Amortecimento. Obras essas não previstas no contrato original. A empresa desenvolveu este trabalho atendendo o indicado pela ANTT quanto à variante da REBio (não duplicar no trecho da Reserva de Sooretama e da Zona de Amortecimento, retomando-a logo após, dado que todas as outras 07 opções apresentadas ao longo do processo, não foram aceitas pelo ICMBio) e, em conformidade aos prazos junto ao órgão ambiental tendo protocolado (protocolo n 9841878) as complementações por ele solicitadas.