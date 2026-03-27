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BR-101: entenda como será a construção dos contornos de Ibiraçu e Fundão

Quem explica é o gerente de Engenharia da Ecovias Capixaba, Daniel Pereira

Publicado em 27 de Março de 2026 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mar 2026 às 10:39
BR 101 Norte - Contorno de Fundão
BR 101 Norte - Contorno de Fundão Crédito: Arte: Geraldo Neto
No final do ano passado, a Ecovias Capixaba, concessionária que administra o trecho capixaba da BR-101, deu início à fase de negociação das desapropriações necessárias para a construção dos Contornos de Ibiraçu e Fundão na BR-101, no Norte do Espírito Santo. Agora, para o segundo semestre de 2026, está previsto o início das obras. Os Contornos de Ibiraçu e Fundão, que somam 12 quilômetros de extensão de novas pistas, têm importância estratégica para reduzir o tráfego de passagem dentro destes municípios, segundo a concessionária.
Para o Contorno de Ibiraçu, a obra, do quilômetro 214,9 ao quilômetro 211,9, prevê a implantação de uma nova via (contorno) com aproximadamente 4,2 quilômetros de extensão, considerando 3,1 km do trecho do novo contorno e 1,1 km do trecho de duplicação paralela a atual BR-101. Ela foi planejada para desviar o tráfego de longa distância que atualmente atravessa a área urbana do município.
Já sobre o de Fundão, o Contorno, previsto entre os quilômetros 227,3 e 231,9 da BR-101, é uma obra que tem como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança viária no trecho. O novo segmento terá 11,4 km de extensão, considerando 7,3 km do trecho do novo contorno e 4,1 km do trecho de duplicação paralela a atual BR-101. O contorno contará com um retorno em nível ao longo do traçado e dois retornos em desnível, posicionados na entrada e na saída do contorno, permitindo manobras mais seguras e melhor distribuição do fluxo de veículos. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Engenharia da Ecovias Capixaba, Daniel Pereira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Daniel Pereira - 27-03-26.mp3

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