BR-101 é liberada após 11 horas de interdição em São Mateus

Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus Crédito: Raphael Verly

O grave acidente envolvendo cinco veículos, que deixou um morto e dois feridos e ocorreu em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, no km 65 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29), causou um longo congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Por volta de meio-dia, o trânsito passou a fluir no esquema "Pare e Siga", e, às 13h, foi totalmente liberado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Mário Bonella - Ludmila Tavares - 29-04-25

A reportagem da TV Gazeta Norte apurou no local que o Corpo de Bombeiros concluiu, no final da manhã desta terça-feira, a retirada do corpo da vítima morta, identificada como Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos. O homem estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz, com lona azul, e havia ficado preso às ferragens do veículo.