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Grave acidente

BR-101 é liberada após 11 horas de interdição em São Mateus

As explicações são da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES)

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 18:04

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

29 abr 2025 às 18:04
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus
Acidente grave em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, na BR 101, em São Mateus Crédito: Raphael Verly
O grave acidente envolvendo cinco veículos, que deixou um morto e dois feridos e ocorreu em cima da ponte sobre o Rio Cricaré, no km 65 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (29), causou um longo congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Por volta de meio-dia, o trânsito passou a fluir no esquema "Pare e Siga", e, às 13h, foi totalmente liberado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Ludmilla Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Ludmila Tavares - 29-04-25
A reportagem da TV Gazeta Norte apurou no local que o Corpo de Bombeiros concluiu, no final da manhã desta terça-feira, a retirada do corpo da vítima morta, identificada como Selmo Pereira de Oliveira, de 54 anos. O homem estava dirigindo um caminhão Mercedes Benz, com lona azul, e havia ficado preso às ferragens do veículo.
Já o que dirigia uma carreta Scania foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Roberto Silvares, no mesmo município. Ele sofreu ferimentos leves. O motorista da outra carreta Scania ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros, em um trabalho que começou por volta das 2h e terminou depois das 7h, conforme a corporação. O estado de saúde dele é considerado grave. O condutor que estava na direção de uma carreta Volkswagen saiu ileso e o veículo dele já foi removido do local. O motorista do carro não foi encontrado no local.

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