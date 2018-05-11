BR 101: duplicação entre Viana e Guarapari vai gerar mil empregos

Maquete eletrônica de como ficará a rodovia após a duplicação Crédito: Divulgação | Eco101

O trecho da BR 101, localizado entre o trevo de Viana e o trevo de Guarapari, começa a ser duplicado nesta segunda-feira (14). O anúncio do início das obras foi feito pelo gerente de engenharia responsável pela obra da Eco101 , Rodrigo Cosentino, ao programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória (92,5 FM), nesta sexta-feira (11).

Ouça a entrevista completa e as explicações sobre a obra:

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O trecho que receberá a duplicação tem 30 km de extensão e vai demandar investimento de R$ 115 milhões, de acordo com a concessionária responsável pela BR 101 no Espírito Santo . A obra está prevista para durar 14 meses, de acordo com Consetino, e vai gerar ao menos 1 mil empregos nesse período, sendo 500 vagas diretas e outras 500 indiretas.

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De acordo com a concessionária, todo percusso entre Viana e Guarapari vai contar com duas faixas para cada sentido, que serão separados por um canteiro central ou barreira de segurança de concreto. "É um trecho que, com essa duplicação, com certeza vai elevar o Espírito Santo em outro patamar de logística e toda a economia do estado em si", declarou Consetino.

O início da obra será em Viana , próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Naquele ponto, um novo cruzamento entre a BR 101 e BR 262 será construído, com passagem em nível (por viaduto). Assim, os veículos não precisarão mais parar para seguir viagem em direção a Vitória , Guarapari ou região Serrana do Espírito Santo, segundo o representante da Eco 101.

Outros dois grandes trevos receberão obras para a duplicação: em Amarelos e o de Guarapari. Neles também haverá passagem em nível, com construção de vias laterais e viaduto. No caso da região de Amarelos, o trevo vai fazer a ligação entre a BR 101 e a rodovia estadual ES 388. A principal entrada de Guarapari pela BR 101 será totalmente reformulado com as obras.

A duplicação é anunciada após a licença ambiental ser liberada pelo Ibama no dia 18 de abril. Para este ano, a Eco101 informa que pretente investir R$ 310 milhões, sendo que os R$ 115 milhões das obras entre Viana e Guarapari estão dentro total.

A empresa ainda detalhou o andamento de outras obras de duplicação que estão em curso na BR 101 no Estado:

JOÃO NEIVA

No trecho, as obras de duplicação estão com 78% de conclusão. A concessionária realiza a construção de uma interseção em desnível no cruzamento existente na comunidade de Caboclo Bernardo, no km 206. Para implantação desta obra, foi necessário realizar um desvio no tráfego para a construção de dois novos viadutos na pista principal.

IBIRAÇU

As obras ocorrem entre os kms 218 e 219 no trecho da curva do Mosteiro. Nesse trecho são 62% das obras realizadas e, em conjunto com a obra de duplicação, está sendo construída uma retificação de traçado na pista, que é necessária para suavizar e adequar curvas muito fechadas.

ICONHA