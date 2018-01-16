Bovespa ultrapassa 80 mil pontos pela primeira vez na história

o principal índice da bolsa paulista bateu 80 mil pontos pela primeira vez, nesta terça-feira (16), diante do persistente fluxo de entrada de recursos com a manutenção do cenário de otimismo no exterior e no Brasil, que tem levado a Bovespa a uma sequência de altas e recordes. O economista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marlo Barcelos, analisa que isso reflete a enorme entrada de recursos de capital estrangeiro no país - cerca de R$ 3,3 bilhões em menos de dez pregões da bolsa.