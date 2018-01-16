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Bovespa ultrapassa 80 mil pontos pela primeira vez na história

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 19:36

Publicado em 

16 jan 2018 às 19:36
o principal índice da bolsa paulista bateu 80 mil pontos pela primeira vez, nesta terça-feira (16), diante do persistente fluxo de entrada de recursos com a manutenção do cenário de otimismo no exterior e no Brasil, que tem levado a Bovespa a uma sequência de altas e recordes. O economista e comentarista da Rádio CBN Vitória, Marlo Barcelos, analisa que isso reflete a enorme entrada de recursos de capital estrangeiro no país - cerca de R$ 3,3 bilhões em menos de dez pregões da bolsa.
Entrevista - Fabio Botacin - Marlo Barcelos - 16-01-18.mp3
Essa atração acontece pelo reflexo do índice de inflação do país, que ficou abaixo da meta do Banco Central, e também a taxa de juros básica da economia, a Selic, também em baixa.

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