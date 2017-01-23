Botafogo goleia Rio Branco no primeiro amistoso de 2017

O jornalista Eduardo Dias fala sobre a temporada do Botafogo no Espírito Santo e o amisto contra o Rio Branco, com vitória do Fogão por 4x0.
Arquibancada CBN - 23-01-17.mp3
Publicado em 23 de Janeiro de 2017 às 17:41
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta