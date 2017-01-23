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ARQUIBANCADA CBN

Botafogo goleia Rio Branco no primeiro amistoso de 2017

Publicado em 23 de Janeiro de 2017 às 17:41

Publicado em 

23 jan 2017 às 17:41
O jornalista Eduardo Dias fala sobre a temporada do Botafogo no Espírito Santo e o amisto contra o Rio Branco, com vitória do Fogão por 4x0. 
Arquibancada CBN - 23-01-17.mp3

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