Borboletas ajudam a "prever" mudanças climáticas e serão monitoradas no ES

Lagoa de Caraís no Parque Estadual Paulo César VInha Crédito: Vitor Jubini

Borboletas serão estudadas para auxiliar no "diagnóstico" das mudanças climáticas no Espírito Santo. Em meio a preocupação sobre essas mudanças, espécies de borboletas – as chamadas "frugívoras" – serão monitoradas por pesquisadores no Estado para ajudar a identificar possíveis alterações ambientais, em especial, no Parque Estadual Paulo César Vinha, em Guarapari. Além do Parque Estadual Paulo César Vinha, o programa também vai acontecer na Reserva Biológica Duas Bocas (região que engloba Cariacica, Viana e Santa Leopoldina). A atividade começou em abril.

De forma prática, as borboletas vão avaliar a saúde ambiental das unidades de conservação. O trabalho é executado pela gestora do Parque Estadual Paulo César Vinha, Juliana Salgueiro, técnica ambiental. Juliana atua no Parque há cerca de duas décadas e, atualmente, é a gestora da unidade. O trabalho deve durar, ela explica, por cinco anos. A iniciativa decorre de uma portaria conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema). Como vai funcionar?

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Armadilhas

No Paulo Cesár Vinha, serão executados sete protocolos de monitoramento. O primeiro deles, já em andamento, é o que avalia a abundância, distribuição e diversidade de borboletas frugívoras em diferentes habitats. Para isso, foram instaladas armadilhas específicas com iscas à base de banana e caldo de cana, que atraem os insetos pelo odor.

Ela explica que as armadilhas permanecem em campo por sete dias a cada campanha. Durante esse período, as borboletas capturadas são registradas, marcadas e, posteriormente, devolvidas ao ambiente natural, garantindo a continuidade do ciclo ecológico e a coleta de dados confiáveis ao longo do tempo.

E por que essas borboletas?

"Essas borboletas são bioindicadores, porque são sensíveis às alterações no ambiente, daí vamos podemos avaliar, por exemplo, se a floresta está saudável, se teve algum declínio de população", explica.